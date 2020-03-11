Новости за ночь: Минобороны отреагировало на слова Эрдогана об уничтожении «Панцирей»

Представленные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану данные об уничтожении в сирийском Идлибе восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» «являются более чем преувеличением», заявил в Минобороны России.

По данным российских военных, в провинции Идлиб находятся только четыре таких комплекса. В результате атаки турецких дронов были повреждены только два, и сирийцы уже почти восстановили эти «Панцири», приводит РИА Новости комментарий Минобороны РФ.

Основные сирийские ПВО, в том числе «Панцири», находятся в районе Дамаска, говорят в Москве.

Эрдоган объявил об уничтожении «Панцирей» в Идлибе, вернувшись из поездки в Брюссель. Отметим, что в Идлибе с пятницы, 6 марта, должен действовать режим прекращения огня.

