Кортнев: Москвичей забыли попросить не есть и не пить
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Москве снова вводят ограничения из-за коронавируса
В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 москвичам вновь посоветовали перейти на удаленный формат работы, а людям старше 65 лет и беременным женщинам - не выходить на улицу без необходимости. Такие рекомендации дал мэр столицы Сергей Собянин.
Алексей Кортнев: «Вот что, мне кажется, забыл Сергей Семенович попросить у граждан, так это не есть, не пить, не покупать одежду, детям игрушки, да и вообще уже затянуть пояса окончательно. Ведь мы уже проверили – на удаленке, к сожалению, денег не заработаешь. Так что зубы на полку, товарищи», – прокомментировал в разговоре с НСН Алексей Кортнев.
Сотрудников на «удаленке» не будут увольнять за пьянство во время работы
Сотрудников, которые трудятся в дистанционном режиме, предложили не увольнять за употребление алкоголя в рабочее время, так как доказать сам факт опьянения проблематично. Об этом говорится в рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.
Алексей Кортнев: «Действительно, если человек работает на какой-либо платформе вроде Zoom, наливает себе стаканчик, выпивает, его спрашивают, что в кружке, а он говорит, что кефир. И никто ничего не докажет, ведь видеосвязь запахи не передает. Так что это прекрасное нововведение, я «за» обеими руками», – сказал он в интервью НСН.
Лукашенко провел тайную инаугурацию
Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии, после чего Евросоюз отказался признать его легитимным главой государства.
Алексей Кортнев: «Кажется, после такой инаугурации, которая была никак не объявлена и не показана собственному народу, Александр Лукашенко и управлять Белоруссией будет тайно из бункера», – предположил он в беседе с НСН.
Опрос: россияне не воспринимают всерьез профессию блогера
Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» долю своей аудитории, а также уверены в том, что деятельность блогеров – это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Алексей Кортнев: «Большинство ранее считали профессию шофера или летчика также несерьезной. Давайте не забудем, что и кибернетику называли продажной девкой капитализма, а как высоко сейчас стоят кибернетики-программисты. Так что и это пройдет», – отметил в эфире НСН музыкант.
Названы музыкальные предпочтения россиян
За последние десять лет в России слушатели стали чаще отдавать предпочтение русскому рэпу, а не американскому хип-хопу. Такие данные приводит «Яндекс.Музыка».
Алексей Кортнев: «Согласитесь, это довольно удивительно, потому что в русском рэпе слова понятны примерно так же, как и в американском хип-хопе. Мне бы было бы, конечно, приятнее, если бы российские слушатели отдали бы предпочтение старому доброму рок-н-роллу. Но я понимаю, что это невозможно», – поделился с НСН Алексей Кортнев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В разбившемся под Харьковом самолете есть выжившие
- На Украине разбился самолёт с курсантами
- Ушёл из жизни бард Михаил Кукулевич
- МИД РФ заподозрил постановку в деле Навального
- В ВОЗ спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 2 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru