Кортнев: Москвичей забыли попросить не есть и не пить

Алексей Кортнев: «Вот что, мне кажется, забыл Сергей Семенович попросить у граждан, так это не есть, не пить, не покупать одежду, детям игрушки, да и вообще уже затянуть пояса окончательно. Ведь мы уже проверили – на удаленке, к сожалению, денег не заработаешь. Так что зубы на полку, товарищи», – прокомментировал в разговоре с НСН Алексей Кортнев.

