Трамп заявил, что его могут приговорить к 561 году тюрьмы
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его могут приговорить к 561 году тюремного заключения. Об этом пишет издание The Hill.
Политик направил письмо к донорам его предвыборной кампании. Он предположил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюремного заключения.
Экс-президента США вызвали в федеральный суд 3 августа. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США и фальсификации показаний свидетелей.
Трамп ранее заявил о коррумпированности нынешней политической системы США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru