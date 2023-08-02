Трамп заявил, что его могут приговорить к 561 году тюрьмы

Политик направил письмо к донорам его предвыборной кампании. Он предположил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюремного заключения.

Экс-президента США вызвали в федеральный суд 3 августа. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США и фальсификации показаний свидетелей.

Трамп ранее заявил о коррумпированности нынешней политической системы США, передает «Радиоточка НСН».

