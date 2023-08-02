Обама предупредил Байдена о прочности позиций Трампа
Бывший президент США Барак Обама конфиденциально предупредил американского лидера Джо Байдена о прочности позиций его оппонента Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, Обама указал на ряд преимуществ Трампа. Среди них он назвал большую базу преданных сторонников и лояльные консервативные СМИ.
Источники издания отметили, что опасения Обамы связаны с «железной хваткой» Трампа и его влиянием в Республиканской партии. Он пообещал Байдену помочь переизбраться.
Трампа вызвали в федеральный суд США 3 августа. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана государства.
Экс-президент в письме к сторонникам сообщил, что по совокупности обвинений его могут приговорить к 561 году тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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