Обама предупредил Байдена о прочности позиций Трампа

По информации издания, Обама указал на ряд преимуществ Трампа. Среди них он назвал большую базу преданных сторонников и лояльные консервативные СМИ.

Источники издания отметили, что опасения Обамы связаны с «железной хваткой» Трампа и его влиянием в Республиканской партии. Он пообещал Байдену помочь переизбраться.

Трампа вызвали в федеральный суд США 3 августа. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана государства.

Экс-президент в письме к сторонникам сообщил, что по совокупности обвинений его могут приговорить к 561 году тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

