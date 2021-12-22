США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin

Власти США одобрили продажу Литве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на структуру Пентагона.

Сумма контракта составляет 125 млн долларов. Отмечается, что в сделку входит поставка 341 ракеты FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал использование Украиной американских ракет Javelin.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ЛитваСША
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