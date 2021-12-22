США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin
22 декабря 202100:32
Власти США одобрили продажу Литве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на структуру Пентагона.
Сумма контракта составляет 125 млн долларов. Отмечается, что в сделку входит поставка 341 ракеты FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал использование Украиной американских ракет Javelin.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru