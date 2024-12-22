30 укрытий оказались недоступны при атаке беспилотников в Казани
Утром в субботу, 21 декабря, Казань атаковали украинские беспилотники. Днем позже представитель казанского Исполкома Искандер Гиниятуллин на заседании оперативного штаба заявил, что порядка 30 укрытий были недоступны местным жителям во время атаки.
Чиновник напомнил, что при чрезвычайных ситуациях для укрытия населения используются цокольные этажи и подвалы жилых домов. Ту же роль выполняют некоторые станции метро и подземные паркинги.
Всего в Казани временное укрытие находится почти в 6000 многоквартирных домах. Около 30 из них во время атаки дронов были недоступны по разным причинам — в некоторых случаях представители управляющих компаний просто не имели ключей на руках, в других помещения оказались подтоплены.
В атаке на Казань 21 декабря участвовали не менее восьми дронов. Шесть из них попали в жилые дома, один целился в промышленное предприятие. Позднее в пресс-службе главы Татарстана заявили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промышленное предприятие, в цель не попал.
Власти Татарстана указали, что погибших и пострадавших в результате этой атаки нет. В Госдуме пообещали ответ на удары по жилым домам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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