30 укрытий оказались недоступны при атаке беспилотников в Казани

Всего в Казани временное укрытие находится почти в 6000 многоквартирных домах. Около 30 из них во время атаки дронов были недоступны по разным причинам — в некоторых случаях представители управляющих компаний просто не имели ключей на руках, в других помещения оказались подтоплены.



В атаке на Казань 21 декабря участвовали не менее восьми дронов. Шесть из них попали в жилые дома, один целился в промышленное предприятие. Позднее в пресс-службе главы Татарстана заявили, что БПЛА, пытавшийся атаковать промышленное предприятие, в цель не попал.

Власти Татарстана указали, что погибших и пострадавших в результате этой атаки нет. В Госдуме пообещали ответ на удары по жилым домам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

