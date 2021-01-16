25 тысяч служащих Нацгвардии США будут отправлены на инаугурацию Байдена

В тексте заявления указано, что Минобороны дало согласие предоставить до 25 тысяч военнослужащих для "поддержки безопасности" во врем я торжественных мероприятий. Военные будут работать совместно с Секретной службой США, которая отвечает за безопасность на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в столице будут задействованы 20 тысяч военнослужащих. Канал Fox News после беспорядков в американской столице передавал, что военнослужащие Нацгвардии оставались ночевать в Капитолии для обеспечения безопасности в Вашингтоне.

