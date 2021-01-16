25 тысяч служащих Нацгвардии США будут отправлены на инаугурацию Байдена
Около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США будут направлены в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление командующего Нацгвардии генерала армии Дэниела Хокансона.
В тексте заявления указано, что Минобороны дало согласие предоставить до 25 тысяч военнослужащих для "поддержки безопасности" во врем я торжественных мероприятий. Военные будут работать совместно с Секретной службой США, которая отвечает за безопасность на официальных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в столице будут задействованы 20 тысяч военнослужащих. Канал Fox News после беспорядков в американской столице передавал, что военнослужащие Нацгвардии оставались ночевать в Капитолии для обеспечения безопасности в Вашингтоне.
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