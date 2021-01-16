25 тысяч служащих Нацгвардии США будут отправлены на инаугурацию Байдена

Около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США будут направлены в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление командующего Нацгвардии генерала армии Дэниела Хокансона.

Кто, если не Байден? Названы возможные преемники Трампа

В тексте заявления указано, что Минобороны дало согласие предоставить до 25 тысяч военнослужащих для "поддержки безопасности" во врем я торжественных мероприятий. Военные будут работать совместно с Секретной службой США, которая отвечает за безопасность на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в столице будут задействованы 20 тысяч военнослужащих. Канал Fox News после беспорядков в американской столице передавал, что военнослужащие Нацгвардии оставались ночевать в Капитолии для обеспечения безопасности в Вашингтоне.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеВыборы в СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры