СМИ: Солдаты Нацгвардии США переночевали в Капитолии

Военнослужащие Национальной гвардии США остались ночевать в Капитолии для обеспечения безопасности в Вашингтоне, сообщает Fox News.

Портал опубликовал снимки, на которых изображены десятки солдат, лежащие на мраморном полу в центре для посетителей Конгресса — подземном сооружении Капитолия.

Отмечается, что многие военнослужащие вооружены и держат при себе щиты, используемые для защиты во время массовых беспорядков.

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках на Конгресс. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Кроме того, силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ВоеннослужащиеКонгресс США
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