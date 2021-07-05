Эстония требует от РФ вернуть часть территории

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от Москвы вернуть часть территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

Ежегодное обострение. Эстония завела традицию ссориться с Россией из-за границ

По его словам, Тартуский мирный договор от 1920 года, как и указанная в нем государственная граница, все еще действуют. Пыллуаас отметил, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией, а Москве следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Территориальные претензии Эстонии к России спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас уже выдвигал - в минувшем январе. Ежегодное обострение эстонских политиков приведет к росту недружественных настроений между странами, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

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