Эстония требует от РФ вернуть часть территории

По его словам, Тартуский мирный договор от 1920 года, как и указанная в нем государственная граница, все еще действуют. Пыллуаас отметил, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией, а Москве следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Территориальные претензии Эстонии к России спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас уже выдвигал - в минувшем январе. Ежегодное обострение эстонских политиков приведет к росту недружественных настроений между странами, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

