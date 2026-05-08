15 членов иркутского обкома КПРФ накажут за участие в несогласованных первомайских акциях

В партии заявили, что никак не могли отказаться от традиционных мероприятий, которые им «на протяжении последних 33 лет ни разу не запрещали». Как заявил первый секретарь и депутат Госдумы Сергей Левченко, МВД подготовило целый список «нарушителей», хотя попали в него далеко не все участники первомайских мероприятий.

В преддверии 1 Мая КПРФ направила в администрацию Иркутска два уведомления: о митинге у памятника Ленину и шествии к мемориалу «Вечный огонь» с возложением цветов и об автопробеге в центральной части города. Праздничные акции КПРФ чиновники не согласовали, заявив, что у памятника Ленину в это время будет проводиться некое другое мероприятие, а автопробег невозможен из-за дорожных ремонтных работ.

Левченко указал, что было решено прийти к памятнику Ленину, так как «первомайский митинг — это традиция». По его словам, на площади не было никого, кроме сотрудников правоохранительных органов, а также мужчины, который представился сотрудником городской администрации и попытался помешать проведению акции. Коммунисты возложили цветы и произнесли несколько речей.

Лидер иркутских коммунистов считает, что активность силовиков связана с тем, что губернатор Игорь Кобзев и возглавляемая им ячейка «Единой России» столкнулись с падением рейтингов, что является «тревожным сигналом накануне федеральных выборов».

Левченко отметил, что уже сформирована юридическую группу, которая будет защищать попавших под «административку».

Ранее в Липецком обкоме КПРФ изъяли технику и документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

