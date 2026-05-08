Трамп: Три эсминца США подверглись обстрелу со стороны Ирана

По его словам, корабли не получили повреждений и прошли через Ормузский пролив. Уточняется, что по эсминцам были выпущены ракеты, которые были сбиты. «Точно так же прилетели беспилотники, которые были сожжены в воздухе», - заявил американский лидер.

Трамп отметил, что «три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной».

Ранее Вооруженные силы Ирана заявили, что не пропустили корабли США в Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

