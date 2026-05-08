Глава «Ростеха» рассказал Путину о внедрении камер и систем для слежки за людьми
Почти все российские регионы опробировали системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, заявил президенту Владимиру Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает kremlin.ru.
По его словам, речь идет о продуктах «дочки» «Ростеха» компании NtechLab, которая развивает технологии видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта и работает на силовиков. «Они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей», — рассказал Чемезов.
Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России.
В качестве примера глава «Ростеха» привел Новосибирскую область, где в 2025 году с помощью данной системы удалось найти около 120 пропавших детей.
Ранее стало известно, что программное обеспечение производства Израиля для отслеживания людей, с помощью которой израильская разведка «Моссад» выследила и убила аятоллу Али Хаменеи в Иране, обнаружили в российских камерах видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
