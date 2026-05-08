Глава «Ростеха» рассказал Путину о внедрении камер и систем для слежки за людьми

По его словам, речь идет о продуктах «дочки» «Ростеха» компании NtechLab, которая развивает технологии видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта и работает на силовиков. «Они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей», — рассказал Чемезов.

Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России.

В качестве примера глава «Ростеха» привел Новосибирскую область, где в 2025 году с помощью данной системы удалось найти около 120 пропавших детей.

Ранее стало известно, что программное обеспечение производства Израиля для отслеживания людей, с помощью которой израильская разведка «Моссад» выследила и убила аятоллу Али Хаменеи в Иране, обнаружили в российских камерах видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

