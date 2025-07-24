Историк объяснил, зачем КПРФ подняла тему пересмотра XX съезда КПСС

Обсуждение роли Иосифа Сталина и возможный пересмотр решений XX съезда КПСС следует воспринимать как часть предвыборной стратегии КПРФ. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил историк Владимир Шаповалов.

По его мнению, инициатива коммунистов демонстрирует сохраняющуюся актуальность фигуры Сталина в общественном сознании, но требует осторожного подхода.