Историк объяснил, зачем КПРФ подняла тему пересмотра XX съезда КПСС

Обсуждение роли Иосифа Сталина и возможный пересмотр решений XX съезда КПСС следует воспринимать как часть предвыборной стратегии КПРФ. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил историк Владимир Шаповалов.

По его мнению, инициатива коммунистов демонстрирует сохраняющуюся актуальность фигуры Сталина в общественном сознании, но требует осторожного подхода.

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Шаповалов отметил, что КПРФ юридически не является правопреемницей КПСС и не может пересматривать решения партийного съезда 1956 года, на котором Никита Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина.

Тем не менее, по его словам, сама инициатива отражает стремление коммунистов повлиять на восприятие советского прошлого и укрепить поддержку среди своей аудитории. Историк подчеркнул, что любые попытки дать однозначную оценку сталинскому периоду преждевременны и должны опираться на принципы объективности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СССРИосиф СталинГеннадий ЗюгановКПРФ

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