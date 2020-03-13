11 депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
11 депутатов фракции ЛДПР отправлены на карантин из-за недавних поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, или из-за контактов с теми, кто посещал эти государства.
В пресс-службе партии добавили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский проводит собрания и совещания в усеченном формате. Кроме того, в партии введен запрет на рукопожатия и поцелуи, поездки за границу, также всем депутатам рекомендовано сбить бороды и усы, так как на них могут задерживаться вирусы и бактерии.
Накануне Жириновский в ходе заседания Думы раскритиковал депутата фракции Сергея Катасонова за то, что тот не соблюдает режим по карантину после возвращения из Франции.
В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изолировать как самого Катасонова, так и депутатов, которые с ним контактировали.
Отметим, что по состоянию на 13 марта в России зафиксирован 45 случаев заражения коронавирусом.
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