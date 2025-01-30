«Лучше не будет»: «Пророссийского» Джорджеску не пустят на выборы президента Румынии
Помимо Джорджеску, которого, скорее всего, не допустят к выборам в Румынии, там есть еще три кандидата, которые и будут бороться, однако при любом исходе политика Румынии по отношению к России не изменится, заявила Татьяна Биткова.
Лидирующего по результатам опросов кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску не допустит до выборов Конституционный суд, так как он был уличен в связях с Россией. Об этом в беседе с НСН заявила ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что Украина - это «вымышленное государство», которое разделят соседи, сообщило Romania TV. Сейчас Джорджеску лидирует в опросах - социологи дают ему 38%, а прозападному кандидату Крину Антонеску - 25%. Ранее Джорджеску уже победил в первом туре, но его отменили из-за «российского влияния». Доказательств этого влияния на данный момент не предоставлено. Биткова отметила, что у «пророссийского» Джорджеску нет шансов дойти до выборов.
«Он лидирует, но не сильно отрывается. Но как показал опыт, опросы совершенно не подтвердили то, что произошло на выборах. Что касается Украины, да, есть такие рассуждения, и они не новы. Обычно их поддерживают люди из праворадикального крыла, националисты, евроскептики, к которым и относит себя Джорджеску. Я лично на 100% уверена, что он не пройдет фильтр Конституционного суда, который утверждает кандидатов. Прошлые выборы это уже показали, тогда отклонили кандидатуру деятеля праворадикального крыла Дианы Шошоаке. И совершенно очевидно, что также будет с Джорджеску. Он высказывался против НАТО, против американских баз на территории Румынии, демонстрировал некие симпатии президенту РФ Владимиру Путину», - отметила она.
Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Тогда Джорджеску вышел в лидеры, набрав 22,95% голосов. После этого Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура. Биткова отметила, что также были представлены некие документы, которые подтверждали его связи с Россией.
«Его каждый раз называют пророссийским кандидатом. Когда стали разбирать известную историю с TikTok, где у него оказалось много подписчиков, были представлены некие секретные документы, которые свидетельствуют о том, что Россия имеет к этому отношение. Также решение Конституционного суда остается в силе. Хотя Джорджеску пытался подавать в суд, чтобы его оспорить, его запрос не удовлетворили. Конституционный суд без всяких на то причин не будет отменять свое решение. Там есть еще три других кандидата, в частности, действующий мэр Бухареста. Вот между этими тремя фигурами, наверное, и будет борьба», - пояснила она.
По ее словам, политика Румынии после выборов никак не изменится в случае победы остальных кандидатов.
«Безусловно, все пойдет по знакомому руслу, потому что вообще внешняя политика Румынии на протяжении всех уже теперь 35 лет очень последовательна. Это евроатлантическая ориентация, это сложные отношения с Россией. Тут камень преткновения не только украинский вопрос, но и Республика Молдавия. Так что в любом случае отношения с Россией лучше не будут», - подытожила она.
Ранее Джорджеску заявил, что в Румынии военную базу «Михаил Когэлничану» в Констанце, которая станет самой большой военной базой Североатлантического альянса в Европе, могут использовать как плацдарм для начала военных действий против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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