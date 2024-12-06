«Что-нибудь найдут»: Мистическому победителю отмененных выборов президента Румынии пророчат срок
Взявшийся из ниоткуда Кэлин Джорджеску непостижимым образом обманул соцопросы, и теперь ему светит не президентский, а тюремный срок, заявила НСН Татьяна Биткова.
Большая часть людей, которые голосовали за независимого кандидата в президента Румынии Кэлина Джорджеску, почти ничего не знали о личности политика, поскольку вся информация о нем появилась уже после выборов. Об этом в интервью НСН рассказала ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, победу в котором с 22,95% голосов одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Политик заявлял, что в случае победы выступит против предоставления военной помощи Украине и транзита украинского зерна через территорию страны. Биткова отметила, что его победа в первом туре была максимально неожиданной.
«По данным СМИ те 20%, которые голосовали за Джорджеску, не были знакомы с его взглядами. Он, как популист, смог привлечь к себе внимание. Говорил, что будет защищать фермеров, простых людей, и все заживут хорошо. После выборов вдруг появилось интервью экс-президента Траяна Бэсеску, в котором он назвал Джорджеску шарлатаном, возомнившим себя мессией. Я думала, все это бросит на такого кандидата тень, была немного удивлена, что результаты выборов были подтверждены. Однако последнее сообщение тоже удивило. Джорджеску просто не входит в сегодняшний политический тренд в Румынии», - заявил он.
По словам собеседницы НСН, аннуляция результатов первого тура выборов не приведет к протестам в Румынии.
«Думаю, избиратели не будут бунтовать. По опросам Джорджеску имел не более 6% голосов, не ожидалось, что он выйдет на первое место. Это какая-то мистическая история. Только после первого тура в СМИ появились сведения. Стало известно, что он имеет связи с организацией "Православные братья". С ней связаны несколько монастырей и церквей, и оказывается, перед выборами Джорджеску выступал там с политическими речами, хотя позже говорил, что не вел никакой кампании, не тратил деньги на это. При этом само присутствие в TikTok тоже требует денег. После выборов на улицы Бухареста и других городов вышла молодежь с плакатами "Нет легионерам!", "Нет фашизму!". Когда-то Джорджеску предлагал более точно определить роль таких личностей, как маршал Антонеску в истории. Это совершенно неприемлемо, в Румынии есть закон, запрещающий прославление людей, которых обвиняют в Холокосте. Оказывается, против Джорджеску в 2022 году было начато уголовное дело в связи с такими высказываниями, но оно ничем не закончилось», - пояснила Биткова.
Как добавила ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, по итогам нового голосования победу может одержать премьер-министр Румынии Марчел Чолаку либо лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. При этом Джорджеску может ждать уголовное дело.
«По последним опросам социал-демократ и нынешний премьер-министр Марчел Чолаку получал наибольшее количество поддержки, как и по exit poll. На втором месте шел правый радикал Симион, председатель партии «Альянс за объединение Румынии», выступающей за объединение с Бессарабией. На выборах в Европарламенте он набрал порядка 14%. Думаю, результаты выборов будут соответствовать последним опросам. Против Джорджеску, возможно, начнется новое уголовное дело, против него найдут что-то еще», - подытожила она.
Ранее сообщалось, что гражданин Румынии Богдан Пещир заплатил неким «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Кэлина Джорджеску в соцсети. Всего на кампанию независимого кандидата, по данным Высшего совета обороны страны (SRI), было потрачено около €1 млн, при этом только TikTok было выплачено $381 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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