«Что-нибудь найдут»: Мистическому победителю отмененных выборов президента Румынии пророчат срок

По словам собеседницы НСН, аннуляция результатов первого тура выборов не приведет к протестам в Румынии.

«Думаю, избиратели не будут бунтовать. По опросам Джорджеску имел не более 6% голосов, не ожидалось, что он выйдет на первое место. Это какая-то мистическая история. Только после первого тура в СМИ появились сведения. Стало известно, что он имеет связи с организацией "Православные братья". С ней связаны несколько монастырей и церквей, и оказывается, перед выборами Джорджеску выступал там с политическими речами, хотя позже говорил, что не вел никакой кампании, не тратил деньги на это. При этом само присутствие в TikTok тоже требует денег. После выборов на улицы Бухареста и других городов вышла молодежь с плакатами "Нет легионерам!", "Нет фашизму!". Когда-то Джорджеску предлагал более точно определить роль таких личностей, как маршал Антонеску в истории. Это совершенно неприемлемо, в Румынии есть закон, запрещающий прославление людей, которых обвиняют в Холокосте. Оказывается, против Джорджеску в 2022 году было начато уголовное дело в связи с такими высказываниями, но оно ничем не закончилось», - пояснила Биткова.

Как добавила ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, по итогам нового голосования победу может одержать премьер-министр Румынии Марчел Чолаку либо лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. При этом Джорджеску может ждать уголовное дело.

«По последним опросам социал-демократ и нынешний премьер-министр Марчел Чолаку получал наибольшее количество поддержки, как и по exit poll. На втором месте шел правый радикал Симион, председатель партии «Альянс за объединение Румынии», выступающей за объединение с Бессарабией. На выборах в Европарламенте он набрал порядка 14%. Думаю, результаты выборов будут соответствовать последним опросам. Против Джорджеску, возможно, начнется новое уголовное дело, против него найдут что-то еще», - подытожила она.

Ранее сообщалось, что гражданин Румынии Богдан Пещир заплатил неким «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Кэлина Джорджеску в соцсети. Всего на кампанию независимого кандидата, по данным Высшего совета обороны страны (SRI), было потрачено около €1 млн, при этом только TikTok было выплачено $381 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

