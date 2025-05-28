Лавров: Трамп получает «просеянную через сито» информацию о конфликте на Украине

Комментируя слова американского лидера, указавшего, что Россия играет с огнём, он отметил, что в Белый дом «докладывают далеко не всё».



По его словам, это делают те, кто желает втянуть Вашингтон в более агрессивные действия против Москвы «в поддержку украинского режима».

«Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять», - заключил министр.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле исходят из того, что Трампа недостаточно информируют о конфликте России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

