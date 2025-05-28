Лавров: Трамп получает «просеянную через сито» информацию о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп получает «просеянную через сито» информацию о конфликте на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментируя слова американского лидера, указавшего, что Россия играет с огнём, он отметил, что в Белый дом «докладывают далеко не всё».
По его словам, это делают те, кто желает втянуть Вашингтон в более агрессивные действия против Москвы «в поддержку украинского режима».
«Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять», - заключил министр.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле исходят из того, что Трампа недостаточно информируют о конфликте России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru