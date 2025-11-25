Сергунина: Проект «Московские сезоны в Пекине» получил престижную награду в Китае
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» стал серебряным призёром национальной премии Китая China Golden Awards for Excellence in Public Relations. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, мероприятие, прошедшее в КНР с 12 по 15 июня 2025 года, отметили в номинации «Государственные коммуникации». При этом, золото в этой категории не вручалось. Таким образом обладатель серебряной награды стал лучшим в данном направлении.
Сергунина отметила, что фестиваль посетили почти три миллиона человек. Они смогли познакомиться с культурным и историческим наследием российской столицы, послушали концерты, попробовали блюда русской кухни, поучаствовали в творческих мастер-классах.
«Наши партнеры оценили высокий уровень подготовки и продвижения фестиваля», — добавила она.
Ранее Сергунина заявила, что грядущей зимой в столице на фестивальных площадках цикла мероприятий «Московские сезоны» вновь откроются катки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
