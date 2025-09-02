Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников СВО
Волонтёры группы «Учителя – фронту» с осени 2022 года передали участникам специальной военной операции (СВО) около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что волонтёрская группа объединила около 70 педагогов и 50 родителей из нескольких школ СЗАО, более 100 детей с первого по 11 класс, а также других неравнодушных жителей.
Их усилиями бойцам СВО были неоднократно переданы влажные салфетки, полотенца, радиоустройства, антенны, тепловизоровы и генераторовы, различные коммутаторы, провода, инструменты, таблетки и аптечки, футболки и нижнее белье, маскировочные сети. Жителям новых и приграничных регионов отправляют продукты питания, одежду, товары для учебы, игрушки.
«Возможности помогать участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных территорий есть в каждом округе столицы», – заявил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Ранее некоммерческие организации (НКО) Москвы при поддержке столичного Агентства общественных проектов направили бойцам СВО и жителям новых регионов более 10 тонн гумпомощи, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru