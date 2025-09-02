Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников СВО

Волонтёры группы «Учителя – фронту» с осени 2022 года передали участникам специальной военной операции (СВО) около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин поблагодарил московских предпринимателей за неоценимую помощь бойцам СВО

Отмечается, что волонтёрская группа объединила около 70 педагогов и 50 родителей из нескольких школ СЗАО, более 100 детей с первого по 11 класс, а также других неравнодушных жителей.

Их усилиями бойцам СВО были неоднократно переданы влажные салфетки, полотенца, радиоустройства, антенны, тепловизоровы и генераторовы, различные коммутаторы, провода, инструменты, таблетки и аптечки, футболки и нижнее белье, маскировочные сети. Жителям новых и приграничных регионов отправляют продукты питания, одежду, товары для учебы, игрушки.

«Возможности помогать участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных территорий есть в каждом округе столицы», – заявил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Ранее некоммерческие организации (НКО) Москвы при поддержке столичного Агентства общественных проектов направили бойцам СВО и жителям новых регионов более 10 тонн гумпомощи, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
