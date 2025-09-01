Собянин поблагодарил московских предпринимателей за неоценимую помощь бойцам СВО

По его словам, это поставки критически важной техники, организация гуманитарных грузов, оказание соцуслуг семьям военнослужащих, а также прямые финансовые переводы.

Градоначальник отметил, что представитель одного из столичных маркетинговых агентств собрал и направил на нужды СВО 55 млн рублей, а также 23 раза лично доставил всё необходимое на фронт. А предприниматель, участвующая в спецпроекте «Время возможностей», не только регулярно собирает гуманитарную помощь для Донбасса, но и предоставляет скидки на занятия детям участников СВО.

«Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей, часть из них - профессиональные военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

