Собянин поблагодарил московских предпринимателей за неоценимую помощь бойцам СВО
Московские предприниматели продолжают оказывать комплексную и системную помощь бойцам СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это поставки критически важной техники, организация гуманитарных грузов, оказание соцуслуг семьям военнослужащих, а также прямые финансовые переводы.
Градоначальник отметил, что представитель одного из столичных маркетинговых агентств собрал и направил на нужды СВО 55 млн рублей, а также 23 раза лично доставил всё необходимое на фронт. А предприниматель, участвующая в спецпроекте «Время возможностей», не только регулярно собирает гуманитарную помощь для Донбасса, но и предоставляет скидки на занятия детям участников СВО.
«Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей, часть из них - профессиональные военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
