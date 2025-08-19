Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

Отмечается, что в Москве для электронного голосования на выборах глав регионов РФ будут открыты 14 экстерриториальных участков. Избиратели с одобренной заявкой смогут проголосовать на них с 8:00 до 20:00 при наличии паспорта.

«Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для регистрации, которая продлится до 8 сентября, гражданам потребуется подтвержденная учётная запись на «Госуслугах», а также постоянная регистрация в регионе, где будут выбирать главу.

Ранее в России стартовал приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах в сентябре, сообщает RT.

