Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября
В Москве стартовала регистрация жителей регионов для электронного голосования на выборах 12–14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты столицы.
Отмечается, что в Москве для электронного голосования на выборах глав регионов РФ будут открыты 14 экстерриториальных участков. Избиратели с одобренной заявкой смогут проголосовать на них с 8:00 до 20:00 при наличии паспорта.
«Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного цифрового бюллетеня», - говорится в сообщении.
Уточняется, что для регистрации, которая продлится до 8 сентября, гражданам потребуется подтвержденная учётная запись на «Госуслугах», а также постоянная регистрация в регионе, где будут выбирать главу.
Ранее в России стартовал приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах в сентябре, сообщает RT.
