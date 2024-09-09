Заммэра Ракова: Нейросети помогли в выявлении уже 38 патологий в лучевой диагностике

Столичные врачи теперь могут пользоваться новым сервисом с искусственным интеллектом (ИИ), который помогает в выявлении и оценке смещении тел позвонков на рентгенограммах. Так, нейросети уже помогли выявить признаки 38 патологий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что смещение позвонков в спине может стать причиной сильных болей и снижения качества жизни, поэтому необходима своевременная диагностика и лечение. Так, новый сервис на основе ИИ помогает медикам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника. Таким образом, процесс подготовки заключения для лечения ускоряется.