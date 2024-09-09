Заммэра Ракова: Нейросети помогли в выявлении уже 38 патологий в лучевой диагностике
Столичные врачи теперь могут пользоваться новым сервисом с искусственным интеллектом (ИИ), который помогает в выявлении и оценке смещении тел позвонков на рентгенограммах. Так, нейросети уже помогли выявить признаки 38 патологий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что смещение позвонков в спине может стать причиной сильных болей и снижения качества жизни, поэтому необходима своевременная диагностика и лечение. Так, новый сервис на основе ИИ помогает медикам не пропустить смещения при описании рентгенограмм позвоночника. Таким образом, процесс подготовки заключения для лечения ускоряется.
«Сегодня рентгенологам столицы доступно более 50 ИИ-сервисов, которые выявляют признаки уже 38 различных заболеваний», - поделилась она.
Смещение позвонков может стать следствием травмы, дегенеративных изменений или остеопороза. Нейросети могут автоматически анализировать рентгенограммы позвоночника, находить признаки смещения и делать измерения.
Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев рассказал, что к работе с реальными исследованиями допускают только сервисы, удачно прошедшие тестирования, а специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента контролируют работу алгоритмов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru