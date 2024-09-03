Ракова рассказала о симуляционном оборудовании для выхаживания новорожденных в Гостином Дворе
Москвичи смогут увидеть, как проводят осмотр новорожденных и оценивают их состояние, а также смогут попробовать себя в роли врачей-реаниматологов в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе благодаря уникальному симуляционному оборудованию. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Наша выставка дает гостям уникальную возможность посмотреть, как выполняются реанимация новорождённых и уход за ними, а также попробовать себя в роли врача. Для этого на форуме представлено оборудование, на котором тренируются столичные специалисты, совершенствуя свои практические навыки, в том числе робот-симулятор новорожденного», — поделилась Ракова.
Вице-мэр указала, что за новорожденными ухаживают врачи-неонатологи, которые оказывают малышу всю необходимую помощь для обеспечения его нормального роста и развития. В Москве специалисты выхаживают более 98% детей, родившихся раньше срока, и спасают даже младенцев с экстремально низкой массой тела.
Как отметила Ракова, применяемый медиками робот-симулятор ребенка умеет кашлять, плакать, смеяться, его кожа меняет оттенок. Во время осмотра можно послушать сердце и легкие, определить пульс, также доступна отработка сложных ситуаций, например, реанимационных мероприятий.
На форуме «Территория будущего. Москва 2030» кадровым центром Департамента здравоохранения Москвы представлено свыше 50 образцов оборудования, на котором проходят обучение врачи. Реалистичные симуляторы, манекены, виртуальные тренажеры, которые имитируют органы и системы человека, позволяют точно воссоздать ситуации из медицинской практики. Гости выставки могут узнать, как проводятся различные исследования и оперативные вмешательства в условиях, максимально приближенных к реальным. Кроме того, на форуме москвичи смогут освоить навыки оказания первой медпомощи.
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