Заммэра Ракова: Бесплатная эндоскопия в Москве стала в разы доступнее

Эндоскопическая диагностика стала максимально доступной для жителей столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова объявила о развитии в Москве нового формата лечения онкопациентов

По её словам, пациенты, которым по показаниям назначены такие исследования, могут пройти их в течение нескольких дней. Это стало возможным благодаря созданию в городе сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению «цифры» в работу врачей.

«Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний – теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно», - указала Ракова.

Она добавила, за два месяца возможностью бесплатной диагностики онкологии ЖКТ воспользовались более 22 тысяч москвичей, 40% из них были своевременно предупреждены о наличии хеликобактерной инфекции.

Ранее Ракова заявила, что московские врачи запатентовали новый подход к лечению остеомиелита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
