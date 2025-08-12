Заммэра Ракова: Бесплатная эндоскопия в Москве стала в разы доступнее

По её словам, пациенты, которым по показаниям назначены такие исследования, могут пройти их в течение нескольких дней. Это стало возможным благодаря созданию в городе сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению «цифры» в работу врачей.

«Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний – теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно», - указала Ракова.

Она добавила, за два месяца возможностью бесплатной диагностики онкологии ЖКТ воспользовались более 22 тысяч москвичей, 40% из них были своевременно предупреждены о наличии хеликобактерной инфекции.

