Заммэра Ракова: Бесплатная эндоскопия в Москве стала в разы доступнее
Эндоскопическая диагностика стала максимально доступной для жителей столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, пациенты, которым по показаниям назначены такие исследования, могут пройти их в течение нескольких дней. Это стало возможным благодаря созданию в городе сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению «цифры» в работу врачей.
«Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний – теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно», - указала Ракова.
Она добавила, за два месяца возможностью бесплатной диагностики онкологии ЖКТ воспользовались более 22 тысяч москвичей, 40% из них были своевременно предупреждены о наличии хеликобактерной инфекции.
Ранее Ракова заявила, что московские врачи запатентовали новый подход к лечению остеомиелита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
- Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
- В Германии призвали уравнять украинцев с беженцами из других стран
- Умер председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов
- Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой
- В АТОР проинструктировали россиян во время лесных пожаров в Турции
- В СПбГЭУ объяснили последствия запрета мигрантам работать курьерами в Петербурге
- «Делается операция»: Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии артиста
- В Москве пчелы напали на детей в детском саду
- «Не живите одним днем»: Сумма сбережений должна покрывать расходы на два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru