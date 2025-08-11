Ракова объявила о развитии в Москве нового формата лечения онкопациентов

Она напомнила, что в 2024 году на базе ГКБ имени Юдина в пилотном режиме был запущен первый в Москве кардиоонкологический центр. Здесь помогают онкопациентам, у которых на фоне терапии могут развиться проблемы с сердцем.

По её словам, в этих случаях важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента. Слаженная работа специалистов разных профилей обеспечивают таким больным комплексное спецлечение, диагностику и индивидуальный план терапии.

«Врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1,5 тысяч первичных и более 2,5 тысяч повторных консультаций... сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь», – заключила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ГКБ № 1 имени Пирогова был открыт обновленный ревматологический центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».