Загитова и Глейхенгауз проведут бесплатные мастер-классы в «Лужниках»

В частности, 30 января и 1 февраля мастер-класс проведёт олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, а 31 января - заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз.

«Каждый участник, независимо от опыта, может изучить новые приёмы катания, получить заряд мотивации от знаменитых наставников и забрать с собой ценные сувениры – карточки с автографами спортсменов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что участие в мастер-классах бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

Ранее в департаменте спорта сообщили, что Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

