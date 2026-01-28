Загитова и Глейхенгауз проведут бесплатные мастер-классы в «Лужниках»
Мастер-классы со звёздами фигурного катания пройдут на «Южном катке» в спорткомплексе «Лужники». Об этом сообщили в департаменте спорта Москвы.
В частности, 30 января и 1 февраля мастер-класс проведёт олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, а 31 января - заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз.
«Каждый участник, независимо от опыта, может изучить новые приёмы катания, получить заряд мотивации от знаменитых наставников и забрать с собой ценные сувениры – карточки с автографами спортсменов», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что участие в мастер-классах бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.
Ранее в департаменте спорта сообщили, что Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
