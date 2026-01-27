В Москве работают бесплатные спортивные площадки для зимнего досуга

В ведомстве указали, что москвичи и гости города могут покататься на коньках, лыжах и тюбинге, принять участие в соревнованиях по хоккею три на три или в турнире по хоккею в валенках. Также проходят мастер-классы известных спортсменов.

Отмечается, что главные объекты зимнего сезона находятся в олимпийском комплексе «Лужники», где работаю новый мультимедийный каток, лыжно-биатлонная трасса, каток «Южный» и тюбинговая горка.

Кроме того, жители Москвы могут принять участие в тренировках проекта «Мой спортивный район».

«В зимний сезон москвичам доступны занятия фитнесом в 28 спортивных зонах и тренировки по бегу на лыжах на 15 трассах в парках», – говорится в сообщении.

Ранее в департаменте спорта рассказали, что Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

