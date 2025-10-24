Всероссийский турнир по художественной гимнастике пройдет в Москве 4–5 октября

В Москве 4 и 5 октября пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Путь к Олимпу». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе

Утчоняется, что турнир проводится с целью поддержки талантов в художественной гимнастике. Он позволит юным спортсменкам со всей России продемонстрировать свое мастерство.

«Это уникальное событие станет важной вехой в спортивной карьере юных гимнасток, стремящихся к олимпийским высотам», – указали в департаменте.

Отмечается, что турнир пройдёт в споршколе олимпийского резерва по художественной гимнастике ГБУ «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» Москомспорта.

Ранее в департаменте спорта Москвы объявили об открытии регистрации на ежегодную московскую спартакиаду «Мой спортивный район», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

