Волонтеры Москвы привезли более девяти тонн гуманитарной помощи в Мариуполь
Волонтеры Москвы доставили для жителей и социальных учреждений Мариуполя более девяти тонн гуманитарной помощи. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, доставка была осуществлена в рамках осеннего сезона волонтерского проекта «Время добра».
В частности, волонтеры привезли в Мариуполь продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности, одеяла и подушки, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.
По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, за все время из столицы в Донецкую народную республику было отправлено более 168 тонн гуманитарной помощи.
«Каждая коробка... соединяет жителей города и новых регионов невидимыми и крепкими нитями дружбы, поддержки и заботы», – заключила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что москвичи собрали почти пять млн единиц товаров для СВО и новых регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru