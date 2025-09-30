Бывшего и.о. замгубернатора Кубани задержали за хищения гумпомощи для СВО
Бывший исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи для специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Власов сложил полномочия вице-губернатора 29 сентября. Экс-чиновник, который также был атаманом Кубанского казачьего войска, ушел в отставку в связи с уходом на СВО.
По данным агентства, в кабинете Власова прошли обыски. Правоохранители подозревают задержанного в хищении гумпомощи для участников СВО. Предположительно, Власов причастен к особо крупному хищению средств целевой субсидии для обеспечения бойцов.
Как пишет издание 93.ru, подчиненные бывшего и.о. замгубернатора готовили подложные документы, чтобы скрыть преступления. При этом казакам-добровольцам не хватало обмундирования и снаряжения, бойцы покупали все необходимое за свой счет.
«К самим казакам у следствия претензий нет... Вопросы есть конкретно к чиновнику», — подчеркнул источник СМИ.
Между тем экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который проходит по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений, заподозрили в получении крупной взятки, пишет 360.ru.
