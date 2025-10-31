Волонтеры Москвы отправили более 13 тонн гумпомощи в новые регионы и приграничье
Более 13 тонн гуманитарной помощи было передано москвичами в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место». Об этом заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
Сбор осуществлялся в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Сотни коробок с канцелярией, рюкзаками, наборами первоклассников, школьной формой, обувью и предметами первой необходимости отправили детям в ДНР и ЛНР, а также в Курскую область.
Драгунова отметила, что участие в сборе объединило «семьи, школы, колледжи, вузы, организации».
«Москвичи делились своим душевным теплом и заботой в каждом подарке», — сказала она.
Ранее акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции завершилась в Северо-Западном административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
- «Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
- Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
- Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
- «Потенциально опасные хозяева»: В Госдуме назвали виновных в нападении собак
- Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белорусии за воздух
- Психолог предупредила, что Хэллоуин может привести к психотравмам для детей
- Основатель «Like Центра» Шабутдинов получил семь лет колонии за мошенничество
- Депутат Свинцов назвал Бабу-ягу главным героем «русского Хэллоуина»
- Риелтор: Видеофиксация сделок с недвижимостью не гарантирует «адекватность» сторон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru