Волонтеры Москвы отправили более 13 тонн гумпомощи в новые регионы и приграничье

Сбор осуществлялся в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Сотни коробок с канцелярией, рюкзаками, наборами первоклассников, школьной формой, обувью и предметами первой необходимости отправили детям в ДНР и ЛНР, а также в Курскую область.

Драгунова отметила, что участие в сборе объединило «семьи, школы, колледжи, вузы, организации».

«Москвичи делились своим душевным теплом и заботой в каждом подарке», — сказала она.

Ранее акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции завершилась в Северо-Западном административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

