Столичные волонтеры помогают участникам СВО в военных госпиталях

Ухаживать за участниками СВО, находящимися на лечении в военных госпиталях в Москве, помогают участницы добровольческого объединения «Сёстры милосердия». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Волонтеры СЗАО отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Отмечается, что инициатива объединяет более 100 женщин-волонтеров. Они проводят для пациентов гигиенические процедуры, сопровождают их на прогулках, помогают принимать пищу и менять белье.

Координатор проекта Гульмира Хажмульдинова отметила, что «Сёстры милосердия» - это не только поддержка бойцов.

«Мы создаем пространство для личностного роста, обмена опытом и укрепления культурных и духовных ценностей. Любое, даже маленькое доброе дело, как ручеек, постепенно перерастает в мощный поток», – заявила она.

Ранее волонтеры Москвы доставили для жителей и соцучреждений Мариуполя более девяти тонн гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
