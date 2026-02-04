Волонтеры Молжаниновского района объединились для помощи бойцам СВО
Жители Молжаниновского района Северного административного округа столицы и участники движения «Своих не бросаем» поддерживают бойцов специальной военной операции (СВО) уже более трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Северного административного округа Москвы.
Отмечается, что гуманитарные грузы, включающие в том числе средства защиты и технику, отправляются на передовую около 10 раз в месяц. Только за 2025 год Общественное движение «Своих не бросаем» передало более 35 тонн, при этом все комплекты формируются по согласованию с командирами подразделений.
«В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети... изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы», – говорится в сообщении.
В префектуре добавили, что также активисты проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых, например, по приготовлению порционных сухих супов.
Ранее в префектуре Южного административного округа Москвы рассказали, что в 2025 году жители собрали 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
- «Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
- Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
- Врачи и «Карабасы»: Как выбрать проверенную стоматологию
- Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
- Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
- Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
- В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине
- Нарастили недостаточно: Почему Россия остается импортером медицинских приборов
- СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru