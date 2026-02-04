Волонтеры Молжаниновского района объединились для помощи бойцам СВО

Отмечается, что гуманитарные грузы, включающие в том числе средства защиты и технику, отправляются на передовую около 10 раз в месяц. Только за 2025 год Общественное движение «Своих не бросаем» передало более 35 тонн, при этом все комплекты формируются по согласованию с командирами подразделений.

«В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети... изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы», – говорится в сообщении.

В префектуре добавили, что также активисты проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых, например, по приготовлению порционных сухих супов.

Ранее в префектуре Южного административного округа Москвы рассказали, что в 2025 году жители собрали 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

