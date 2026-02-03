Москвичи передали более 12 тысяч товаров для участников СВО в павильоны «Фабрика подарков»

Москвичи за два месяца горожане передали в павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» свыше 12 тысяч товаров для участников специальной военной операции, детей из новых регионов, приютов для бездомных животных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Тематические шале находятся на фестивальных площадках «Московских сезонов» проекта «Зима в Москве», более 30 павильонов «Фабрика подарков» продолжат работу до конца зимы.

«Они работают ежедневно, их адреса и актуальное расписание размещены на сайте проекта. Гуляя в центре столицы, москвичи могут передать подарки в павильоны на Красной и Тверской площадях, ул. Новый Арбат и площади Революции. Можно также выбрать ближайший к дому пункт сбора на фестивальных площадках в других округах», – отметила глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

В сборе активно участвуют молодые люди, семьи с детьми и горожане старшего возраста, он продолжится до 28 февраля. С начала зимы москвичи собрали более 6,3 тысячи подарков участникам СВО. Чаще всего военным передавали шапки, шерстяные шарфы, варежки и перчатки, носки, средства личной гигиены, кондитерские изделия - например сладкое печенье, вафли, мармелад. В ходе акции «Ход добра» для бойцов, проходящих лечение в госпиталях, собирали шахматы, шашки, домино, лото, нарды и другие наборы. Сбор настольных игр продолжится до конца февраля в павильонах «Фабрика подарков», штабах по сбору гумпомощи «Москва помогает» и волонтерских окружных центрах «Доброе место».

Для детей в новых регионах РФ москвичи собрали свыше 4,8 тысячи подарков. Среди них конфеты в новогодних коробках, школьные принадлежности, наборы для творчества, игрушки, елочные украшения.

Приютам для бездомных животных передавали сухой и влажный корм, витаминные добавки, полезные лакомства, лежанки, наполнители, чистящие и моющие средства для помещений, где размещены питомцы. В рамках акции «Накорми друга» зоотовары отправят приютам Белгородской и Курской областей, которые заботятся об эвакуированных животных. При этом на рамках акции «Свет добра» жители Москвы отправляли в приграничные регионы элементы для ориентации в темное время суток - светоотражающие браслеты, брелоки, наклейки, значки и повязки.

В павильонах «Фабрика подарков» гостей встречают волонтеры, которые принимают товары и проверяют срок годности – он должен составлять не менее трех месяцев со дня передачи. Помощники предоставляют список возможных подарков, проверяют предметы, которые должны были новыми, в целой упаковке и с бирками. Также волонтеры предлагают гостям оставить слова поддержки и добрые пожелания на открытках.

