За восемь часов над Крымом и Белгородской областью сбили 38 БПЛА

Минобороны России сообщило о перехвате в течение дня силами ПВО 38 украинских беспилотников.

Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи

В российского оборонном ведомстве уточнили, что 31 дрон был сбит над территорией Белгородской области. Еще семь БПЛА сбили над Крымом.

Ранее предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
