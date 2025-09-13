За восемь часов над Крымом и Белгородской областью сбили 38 БПЛА
13 сентября 202519:14
Минобороны России сообщило о перехвате в течение дня силами ПВО 38 украинских беспилотников.
В российского оборонном ведомстве уточнили, что 31 дрон был сбит над территорией Белгородской области. Еще семь БПЛА сбили над Крымом.
Ранее предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
