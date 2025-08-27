Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику

Отмечается, что главная часть грузов – продукты долгого хранения. В частности, владельцы девяти универсамов, строительных и хозяйственных магазинов в районах Гольяново и Косино-Ухтомский передали более 250 упаковок тушенки, гречки и консервов, а также лапшу быстрого приготовления, печенье, шоколад, сухофрукты, сахар и воду.

Сетевые супермаркеты в Преображенском передали бойцам сотни банок рыбных и мясных консервов, зелёного горошка и кукурузы. Магазин хозтоваров в Войковском районе Северного административного округа регулярно поставляют протеиновые батончики и энергетические напитки.

Также в сборе продуктов принимают участие владельцы торговых центров и магазинов в Северо-Восточном административном округе, из района Куркино Северо-Западного административного округа, из района Бирюлево Западное Южного административного округа.

Кроме того, участникам СВО столичные предприниматели передают средства личной гигиены, медикаменты, сезонную одежду, стройматериалы и даже военную технику.

Ранее в фонде «Мы рядом» заявили, что фермеры-участники московских ярмарок передали яблоки бойцам, населению прифронтовых территорий и беженцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

