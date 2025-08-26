Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

Москва занимается восстановлением городов-побратимов Луганска и Донецка на системной основе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Как отметил градоначальник, «постоянно, целый год и каждый день» здесь восстанавливают и ремонтируют тысячи жилых домов, детских садов, школ, больниц, дорог и коммунальных сетей. Одна из серьезных задач сейчас — восстановление районов Донецка, находившихся под артиллерийскими обстрелами.

Также Москва помогает Минобороны в производстве и поставке БПЛА и поддержке противовоздушной системы обороны. Город оказывает содействие ВПК, в том числе строит производственные площади, а волонтерское движение направляет гуманитарную помощь военным. Как напомнил Собянин, Москва занималась строительством оборонительных сооружений и поддерживала создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях.

Кроме того, город помогает военным, в столице работают госпитали по лечению раненых ребят и крупнейший в стране реабилитационный центр.

«Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город, помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством. Создана огромная система поддержки военнослужащих», — поделился Собянин.

Мэр добавил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 90 тысяч горожан - мобилизованных или выбравших службу по контракту.

