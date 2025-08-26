Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
Москва занимается восстановлением городов-побратимов Луганска и Донецка на системной основе. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
Как отметил градоначальник, «постоянно, целый год и каждый день» здесь восстанавливают и ремонтируют тысячи жилых домов, детских садов, школ, больниц, дорог и коммунальных сетей. Одна из серьезных задач сейчас — восстановление районов Донецка, находившихся под артиллерийскими обстрелами.
Также Москва помогает Минобороны в производстве и поставке БПЛА и поддержке противовоздушной системы обороны. Город оказывает содействие ВПК, в том числе строит производственные площади, а волонтерское движение направляет гуманитарную помощь военным. Как напомнил Собянин, Москва занималась строительством оборонительных сооружений и поддерживала создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях.
Кроме того, город помогает военным, в столице работают госпитали по лечению раненых ребят и крупнейший в стране реабилитационный центр.
«Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город, помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством. Создана огромная система поддержки военнослужащих», — поделился Собянин.
Мэр добавил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 90 тысяч горожан - мобилизованных или выбравших службу по контракту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Надежда канула? Почему отказались спасать альпинистку Наговицину с пика Победы
- В Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет
- США заключат новую торговую сделку с Японией
- Над Крымом сбили восемь БПЛА
- Собянин: В зоне СВО находятся около 90 тысяч москвичей
- Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
- Над 15 регионами России сбили 43 дрона ВСУ
- Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
- «Высоко — не всегда сложно»: Россиянам рассказали, как правильно покорять горы
- Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в неделе кино в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru