Вице-мэра Ракова сообщила о проведении столичными ЗАГСами свадьбы на матче «Спартак-Краснодар»

Свадебную церемонию провели на матче между футбольными клубами «Спартак» и «Краснодар» 11 мая. На поле установили свадебные декорации, и ведущая московских ЗАГСов провела официальную торжественную регистрацию брака. На табло счет матча после обмена кольцами сменился на счет между молодоженами на 1:1. Тысячи болельщиков поздравили молодых людей, Артура и Ирину, аплодисментами.

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Эта церемония бракосочетания на официальном матче чемпионата России по футболу на стадионе «Спартак» стала первой. Спортивная площадка входит в список локаций для выездной регистрации брака проекта «Новые адреса счастья», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, стадион «Спартак» был одной из первых локаций, с которой начался проект. Пять лет назад, на Красную горку, 4 мая 2019 года, на стадионе в рамках проекта «Новые адреса счастья» обменялись кольцами первые шестнадцать пар. Всего за время проекта там было создано больше 1 тысячи семей.

Ранее вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году.




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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СтадионМоскваСвадьба

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