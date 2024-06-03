Вице-мэра Ракова сообщила о проведении столичными ЗАГСами свадьбы на матче «Спартак-Краснодар»

Эта церемония бракосочетания на официальном матче чемпионата России по футболу на стадионе «Спартак» стала первой. Спортивная площадка входит в список локаций для выездной регистрации брака проекта «Новые адреса счастья», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, стадион «Спартак» был одной из первых локаций, с которой начался проект. Пять лет назад, на Красную горку, 4 мая 2019 года, на стадионе в рамках проекта «Новые адреса счастья» обменялись кольцами первые шестнадцать пар. Всего за время проекта там было создано больше 1 тысячи семей.

Ранее вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году.







