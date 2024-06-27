Вице-мэр Ракова рассказала о выявленном у москвича необычном резус-факторе крови
Врачи столичного отделения трансфузиологии ГКБ имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у молодого человека, который пришел сдавать кровь в рамках донорской акции, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Редкий фенотип – этот тот, который встречается лишь иногда и обычно характерен для определенной местности. Если кому-то из таких людей требуется переливание крови, подбор донора становится сложной задачей. Поэтому, по словам Раковой, работу по типированию крови, заготовке и хранению, которую проводят сотрудники столичной трансфузиологической службы, сложно переоценить, так как при необходимости это позволит спасти жизни людей.
Сегодня в Москве создан реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая и очень редкие.
Как отметила вице-мэр, донорская кровь играет важную роль в лечении и спасении жизней пациентов. Она подчеркнула, что москвичи понимают важность этого мероприятия и активно участвуют в донорских акциях.
«В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам, в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стало почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них – впервые», — подчеркнула Ракова.
Участие доноров очень важно, поскольку искусственной альтернативы компонентам крови пока не существует. Стать донором может любой горожанин 18-55 лет. Сдать кровь можно в крупнейшем в России и Европе среди аналогичных учреждений Центре крови имени О.К. Гаврилова или в одном 11 многопрофильных стационаров Москвы, где работают отделения переливания крови. Учреждения оснащены современным оборудованием и применяют современные технологии при заготовке и хранении компонентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-спикер Госдумы предложил отменить пошлину на заключение брака
- В Германии три человека пострадали при нападении в фан-зоне на Евро-2024
- Бастрыкин: Около 10 тысяч мигрантов с гражданством России стали участниками СВО
- Республика Корея, США и Япония начали учения Freedom Edge
- СМИ: В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией»
- В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали 17 человек
- РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда
- Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения
- Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым
- В очереди на досмотр у Крымского моста скопилось 200 машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru