Вице-мэр Ракова рассказала о выявленном у москвича необычном резус-факторе крови

Врачи столичного отделения трансфузиологии ГКБ имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у молодого человека, который пришел сдавать кровь в рамках донорской акции, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Редкий фенотип – этот тот, который встречается лишь иногда и обычно характерен для определенной местности. Если кому-то из таких людей требуется переливание крови, подбор донора становится сложной задачей. Поэтому, по словам Раковой, работу по типированию крови, заготовке и хранению, которую проводят сотрудники столичной трансфузиологической службы, сложно переоценить, так как при необходимости это позволит спасти жизни людей.

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Сегодня в Москве создан реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая и очень редкие.

Как отметила вице-мэр, донорская кровь играет важную роль в лечении и спасении жизней пациентов. Она подчеркнула, что москвичи понимают важность этого мероприятия и активно участвуют в донорских акциях.

«В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам, в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стало почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них – впервые», — подчеркнула Ракова.

Участие доноров очень важно, поскольку искусственной альтернативы компонентам крови пока не существует. Стать донором может любой горожанин 18-55 лет. Сдать кровь можно в крупнейшем в России и Европе среди аналогичных учреждений Центре крови имени О.К. Гаврилова или в одном 11 многопрофильных стационаров Москвы, где работают отделения переливания крови. Учреждения оснащены современным оборудованием и применяют современные технологии при заготовке и хранении компонентов.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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