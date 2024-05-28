Вице-мэр Ракова сообщила об увеличении в Москве тромбоэкстракций в более чем 30 раз

Число операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте за последние 8 лет увеличилось более чем в 30 раз благодаря объединению стационаров Москвы в сеть. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых частых причин инвалидизации и смерти, и город уделяет особое внимание профилактике и лечению этих болезней. Для круглосуточной экстренной помощи при сердечно-сосудистых патологиях в 2013 году в Москве создали инфарктную сеть, в 2017-м — инсультную.

«Благодаря тому, что стационары объединены в единую сеть, в режиме реального времени медикам доступна информация, например, о наличии свободных операционных и коек нейрореанимации в больницах. Это позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения... По сравнению с 2016 годом нам удалось увеличить количество выполненных тромбоэстракций более чем в 30 раз», — отметила Ракова.

Вице-мэр добавила, что в 2023 году столичные врачи выполнили почти две тысячи подобных вмешательств.

Сейчас в большинстве случаев пациентам с инсультом проводят экстренные операции спустя 40 минут после прибытия скорой помощи в стационар. Медикам важно провести необходимые манипуляции в течение так называемого терапевтического окна. В стационарах используют современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет повысить точность проводимой диагностики. В каждом медучреждении работает штат профессиональных врачей.

Москва независимо от наличия льготного статуса обеспечивает основными бесплатными лекарствами жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: перенесших острый инфаркт миокарда, страдающих от мерцательной аритмии, имеющих высокий уровень холестерина в крови. Для перенесших инсульт пациентов проводится ранняя реабилитация уже в отделении реанимации больницы, которая продолжается в неврологическом отделении, спеццентрах или реабилитационных отделениях и амбулаторно. В рамках профилактики возможных повторных инсультов и для контроля состояния после перенесенных заболеваний в поликлиниках Москвы запущено проактивное динамическое диспансерное наблюдение.

