Вице-мэр Ракова: Молодежь России планирует жить до 100 лет

Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь хочет путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%).

Больше трех миллионов пенсионеров живут в Москве, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что свыше 400 тысяч из них перешагнули 80-летний рубеж, и свыше тысячи — отметили 100-летний юбилей. Так, Москва входит в топ-3 городов по продолжительности жизни среди регионов России.

По словам Собянина, город старается обеспечить пожилым горожанам насыщенную жизнь. За шесть лет существования проекта было создано 134 центра московского долголетия. Все эти центры оборудованы по единому стандарту города. Свыше 1,3 тысячи организаций проводят занятия для москвичей старшего возраста.



