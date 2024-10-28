Вице-мэр Ракова: Молодежь России планирует жить до 100 лет
Проект «Московское долголетие» провел исследование об отношении молодежи к долголетию накануне Дня бабушек и дедушек. О результатах рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, большинство опрошенных хотят прожить в среднем до 90 лет, но самым частым был ответ «до 100 лет», рассказала Ракова. Молодые ребята уверены, что здоровый образ жизни позволяет продлить жизнь, также в этом помогает интеллектуальная деятельность и творчество.
Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь хочет путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%).
Больше трех миллионов пенсионеров живут в Москве, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что свыше 400 тысяч из них перешагнули 80-летний рубеж, и свыше тысячи — отметили 100-летний юбилей. Так, Москва входит в топ-3 городов по продолжительности жизни среди регионов России.
По словам Собянина, город старается обеспечить пожилым горожанам насыщенную жизнь. За шесть лет существования проекта было создано 134 центра московского долголетия. Все эти центры оборудованы по единому стандарту города. Свыше 1,3 тысячи организаций проводят занятия для москвичей старшего возраста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru