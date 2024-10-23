Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Уникальному проекту «Серебряное наставничество», позволяющему детям из центров содействия семейному воспитанию в Москве обрести наставников среди участников проекта «Московское долголетие», исполнилось уже полтора года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Как отметил градоначальник, участники проекта вместе посещают экскурсии, фестивали, выставки, занимаются творчеством. Наставники проводят для своих подопечных мастер-классы, кинопросмотры, обучают различным играм.

К проекту «Серебряное наставничество» присоединились более половины воспитанников столичных центров содействия семейному воспитанию. Для ребят провели свыше 500 мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости
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