Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»
Уникальному проекту «Серебряное наставничество», позволяющему детям из центров содействия семейному воспитанию в Москве обрести наставников среди участников проекта «Московское долголетие», исполнилось уже полтора года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, участники проекта вместе посещают экскурсии, фестивали, выставки, занимаются творчеством. Наставники проводят для своих подопечных мастер-классы, кинопросмотры, обучают различным играм.
К проекту «Серебряное наставничество» присоединились более половины воспитанников столичных центров содействия семейному воспитанию. Для ребят провели свыше 500 мероприятий.
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