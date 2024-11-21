Заммэра Ракова: Роженицу с редкой патологией и ее детей спасли в Москве

Беременную женщину с редкой патологией — аневризмой маточной артерии — спасли врачи московского Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой. Аневризма угрожала жизни не только женщины, но и ее двоих нерожденных детей. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодня в Москве работают шесть перинатальных центров, оснащенных новейшим оборудованием. Решение о сохранении беременности роженицы с патологией было принято на городском междисциплинарном консилиуме. Специалисты перинатального центра работали над сохранением беременности около двух месяцев. Они провели кесарево сечение и спасли двоих малышей. Сейчас и мать, и дети находятся дома после выписки.

Аневризму, которая могла вызвать массивное внутрибрюшное кровотечение, обнаружили на плановом пренатальном скрининге. Обследование на аппарате МРТ подтвердило точную локализацию, размер и объем аневризмы. Подобная патология встречается крайне редко — в литературе описано лишь 100 случаев. Более того, московская пациентка ранее уже пережила разрыв аневризмы, приведший к преждевременным родом. Случаев повторной беременности у таких пациентов ранее описано не было. Женщину госпитализировали в отделение патологии беременности на сроке 25 недель, роды начались на сроке 33 недели.

При рождении вес двоих мальчиков составлял 1800 и 1450 грамм. Их поместили в отделение детской реанимации, на четвертые сутки уже на самостоятельном дыхании перевели в отделение патологии новорожденных детей. В центре малыши находились около месяца и прибавили в весе до 2340 и 2120 грамм. При выписке они уже ничем не отличались от родившихся в срок детей.

