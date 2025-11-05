Ветераны СВО смогут получить консультации по участию в столичных ярмарках
Участники СВО, решившие стать фермерами, смогут получить необходимые консультации для участия в московских ярмарках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В частности, специалисты ГБУ «Московские ярмарки» подробно объяснят, как торговать на межрегиональных площадках и какие документы для этого необходимы предоставить, а также расскажут о требованиях к продукции.
«Сейчас в рамках 12-й волны в Подмосковье обучаются 11 ветеранов СВО и членов их семей по направлениям «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках московских ярмарок фермеры бесплатно получают торговые места, а также торговое и холодильное оборудование.
Ранее в России ввели запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ и наем работников для сбора урожая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
