Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки

Участница московских ярмарок с Алтая отправляет мед с собственной пасеки бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила пасечница Людмила, она оказывает помощь, потому что «так говорит сердце».

«Они не рассказывают, как там, да и не нужно этого знать, чтобы начать помогать», – подчеркнула женщина.

На пасеке Людмилы около 300 пчелосемей, в сезон качки меда в конце лета – начале осени в хозяйстве собирают до 10 тонн продукта. Алтайский мед уникален из-за разнообразия медоносов, которые на фоне большой разницы дневных и ночных температур накапливают максимум эфирных масел. Этот регион один из самых экологически чистых в России, здесь встречается сразу несколько природных зон: степи, лесостепи, тайга, высокогорные луга.

