В столице подвели итоги конкурса «Студент года Москвы»

По её словам, в конкурсе приняли участие более 500 студентов из 100 вузов и колледжей столицы. Обладателем Гран-при в индивидуальной номинации стал представитель Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Александр Мироненко, а в коллективной — студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС.

Также были определены победители в 15 индивидуальных и коллективных номинациях, в том числе «Общественник года», «Интеллект года», «Творческий клуб года», «Спортивный клуб года», «Студенческое медиа года».

Лауреатами стали студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московского политехнического университета, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева, Сеченовского университета, Российского университета транспорта и других вузов.

Ранее Сергунина пригласила молодежь на столичный форум «Город. Карьера. Бизнес», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».