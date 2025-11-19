Собянин: Семь инновационных колледжей будет построено в Москве

Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра столицы Анастасии Раковой о модернизации среднего профессионального образования, по итогам заседания глава города Сергей Собянин утвердил планы реализации программы на 2026–2027 годы.

Так, в столице завершат обновление 100 процентов образовательных программ колледжей, расширят использование возможностей «Московской электронной школы», обновят почти 600 учебных мастерских и лабораторий с современным оборудованием. Также в планах подготовить и начать строительство семи новых инновационных колледжей. Кроме того, ожидается расширение партнерства с организациями — работодателями выпускников колледжей и развитие системы профориентации школьников.

В Москве работает 177 колледжей, включая 71 частный, 44 федеральных и 62 учреждения СПО, подведомственных столичному правительству. В них проходят подготовку свыше 300 тысяч студентов, в том числе более 140 тысяч — в городских колледжах. В таких учреждениях на направлении ИТ учатся 22,9 тысячи студентов, промышленности — 19 тысяч, креативных индустрий — 17,7 тысячи, транспорта — 14,9 тысячи, здравоохранения — 14,7 тысячи, строительства — 14 тысяч, гостеприимства — 13,2 тысячи, образования и социальной сферы — 10,7 тысячи, безопасности и права — 7,8 тысячи, финансов и торговли — 5,2 тысячи, культуры и искусства — 1,4 тысячи, спорта — 0,6 тысячи.

В 2025 году в колледжи Москвы поступили более 50 тысяч первокурсников, среди них рекордное число выпускников девятых классов школ города — 37 тысяч человек. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее. Студенты будут осваивать по меньшей мере 150 востребованных профессий и специальностей.

В основе модернизации системы среднего профессионального образования в столице лежит два базовых принципа. Так, принцип актуальности и востребованности предполагает, что образовательные программы создают при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций. При этом принцип практикоориентированности предусматривает, что студенты с первого курса обучения погружаются в профессиональную среду, а на практические занятия отводится не менее 70 процентов всего времени обучения.

