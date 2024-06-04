В столице открылся шахматный сезон в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!»

Воспользоваться шахматными столами, установленными на центральной аллее Гоголевского бульвара и сыграть партию смогу в течение лета все желающие, говорится на сайте mos.ru. Необходимый инвентарь бесплатно выдадут в Федерации шахмат России на Гоголевском бульваре при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Собственные мероприятия на Гоголевском бульваре организует и Федерация шахмат России. К Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, будет приурочен ряд турниров и сеанс одновременной игры.

В первую неделю июня в столице также пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота». События будут проходить на трех площадках - Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах. Там можно будет посетить мастер-классы по стилю и визажу, а также послушать лекции экспертов в мире моды.





