В столице открылся шахматный сезон в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!»

На центральной аллее Гоголевского бульвара открылся летний шахматный клуб в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». В церемонии открытия площадки принял участие гроссмейстер Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры с юными воспитанниками шахматной школы.

Инициатором создания открытой летней площадки для игры в шахматы стало Российское военно-историческое общество. В его здании в Петровском переулке с 2021 года работает шахматный клуб под председательством Анатолия Карпова.

За день почти 100 тысяч человек посетили фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

Воспользоваться шахматными столами, установленными на центральной аллее Гоголевского бульвара и сыграть партию смогу в течение лета все желающие, говорится на сайте mos.ru. Необходимый инвентарь бесплатно выдадут в Федерации шахмат России на Гоголевском бульваре при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Собственные мероприятия на Гоголевском бульваре организует и Федерация шахмат России. К Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, будет приурочен ряд турниров и сеанс одновременной игры.

В первую неделю июня в столице также пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота». События будут проходить на трех площадках - Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах. Там можно будет посетить мастер-классы по стилю и визажу, а также послушать лекции экспертов в мире моды.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФестивальШахматы

Горячие новости

Все новости

партнеры