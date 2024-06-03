За день почти 100 тысяч человек посетили фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» в день открытия посетило почти 100 человек.
Гостям было доступно 1200 событий в разных городских районах. Среди вариантов досуга спортивные тренировки в парках, танцевальный флешмоб, литературные чтения и творческие мастер-классы.
Также в первый день лета в столице стартовал городской чемпионат игре «Камень, ножницы, бумага». Соревнования пройдут в несколько этапов, до 1 сентября организаторы выявят тройки финалистов по округам, затем определят победителя среди 48 участников. Главным приз чемпионата станет миллион рублей.
Летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет проходить до 8 сентября и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч событий.
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