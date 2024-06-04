В Москве пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота»





В Москве в первую неделю июня пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота».

События фестиваля будут проходить на трех площадках - Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах. Гости смогут посетить мастер-классы по стилю и визажу, а также послушать лекции экспертов в мире моды.

Главная тема фестиваля - «Модная столица. Готовимся к выпускному». Поэтому в ходе гранд-показа коллекций российский дизайнеров на Патриарших прудах наряды будут представлять не только профессиональные модели, но и выпускницы 2024 года.

На Тверской площади для выпускниц развернут бьюти-штаб с обучающими программами и диджей-сетами. Девушкам помогут подобрать макияж и укладку для неповторимого образа на выпускной вечер. Дополнительно будет доступно около 30 мастер-классов по составлению мини-букетов, созданию подвесок для сумок, а также авторских духов.

Помимо мастер-классов на Тверской площади и Тверском бульваре будет работать модный маркет, на котором намерены представить косметику и одежду российских брендов.

